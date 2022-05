2. Liga : Neuzugang aus Aue: Hansa Rostock verpflichtet Strauß

Der FC Hansa Rostock hat den ersten neuen Spieler für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Wie die Mecklenburger am Donnerstag mitteilten, kommt John-Patrick Strauß zum letztjährigen Aufsteiger. Der 26 Jahre alte Außenverteidiger erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Der in Wetzlar geborene Profi mit philippinischen Wurzeln kommt vom FC Erzgebirge Aue, für den er in den vergangenen fünf Jahren 103 Zweitliga-Spiele bestritten hat. Darüber hinaus hat Strauß 13 Länderspiele (2 Tore) für die philippinische Nationalelf absolviert.

„Mit seinem ausgeprägten Offensivdrang,...

