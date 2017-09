Englische Woche in der Bundesliga : Neues vom HSV: Wood trainiert mit der Mannschaft – reicht es für Dortmund?

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von shz.de, dpa

erstellt am 18.Sep.2017 | 16:09 Uhr

Hamburg | Ein Stück weit den Faden verloren hat der HSV nach seinem Traumstart mit zwei Siegen. Nach zwei Pleiten und spielerischer Magerkost wollen die Rothosen von Trainer Markus Gisdol am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund irgendwie die Kehrtwende schaffen. Nutznießer der angespannten Personallage könnte dabei Neuzugang Sejad Salihovic sein. Das Startelf-Debüt des Bosniers zeichnet sich ab.

„Bei seinem ersten Kurzeinsatz in Hannover hat er eine große Präsenz gezeigt und unserem Spiel sehr gut getan“, lobte Gisdol den zuletzt arbeitslosen Mittelfeldspielers, den der HSV bis Saisonende nachverpflichtet hat. In Hannover (0:2) war der Linksfuß nach 60 Minuten eingewechselt worden und hatte einige gute Aktionen. „Das ist eine wichtige und positive Erkenntnis“, meinte Gisdol mit Blick auf das Spiel gegen den Spitzenreiter. Eine Einsatzgarantie von Beginn an wollte er dem 32-Jährigen aber noch nicht geben, sondern die weiteren Trainingseindrücke abwarten.

Auf Zeit spielt der vor allem durch Ausfälle in der Offensivabteilung leidgeprüfte Coach auch bei Stürmer Bobby Wood, der zuletzt wegen einer Kniereizung fehlte, am Montag aber erstmals wieder mit der Mannschaft traineren konnte. „Bei ihm haben wir Hoffnung, dass er bis zum Dortmund-Spiel fit wird“, berichtete der 48-Jährige. Aaron Hunt, Filip Kostic und Nicolai Müller fehlen hingegen weiter.

Die Verletztenmisere geht über den aktuellen Kader hinaus. Der an UD Las Palmas verliehene Fußball-Profi Alen Haliloivic fällt ebenfalls längere Zeit aus. Der Kroate hat sich im Spiel der Primera División gegen Athletic Bilbao (1:0) am vergangenen Sonntag am linken Sprunggelenk verletzt, teilte der spanische Verein mit. Nach ersten Diagnosen könnte der Ausfall drei Monate dauern. Halilovic war im Januar dieses Jahres an die Mannschaft von der kanarischen Insel verliehen worden, er sollte sich in Spanien eigentlich empfehlen, um im Sommer verkauft zu werden.

Gegen Dortmund wird in der Hintermannschaft voraussichtlich Mergim Mavraj wieder seinen Platz im Abwehrzentrum einnehmen. Der 31 Jahre alte albanische Nationalspieler hatte nach einer Gelb-Rot-Sperre das Heimspiel gegen RB Leipzig (0:2) verpasst. Gisdol wollte aber das in dieser Partie überzeugende Duo Kyriakos Papadopoulos/Gideon Jung nicht gleich wieder auseinanderreißen. Nun muss wohl Jung auf der Bank Platz nehmen. Super-Lunge und Geburtagskind Lewis Holtby dürfte zur Startelf gehörten, die sich dem zu erwartenden Angriffswirbel der Borussen von Beginn an widersetzen muss.

