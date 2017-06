Kaderplanung 2017/18 : Neues vom HSV: Papadopoulos-Deal so gut wie fix

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Hamburg | HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen will am Sparkurs des Vereins festhalten, der Transfer der bisherigen Leihgabe Kyriakos Papadopoulos ist mit Hilfe von Investor Klaus-Michael Kühne nun dennoch kurz vor der Realisierung. Auf die Zahlung von 6,5 Millionen Euro Ablöse für den Innenverteidiger soll sich der HSV mit Bayer Leverkusen geeinigt haben.

Wie der „Kicker“ berichtet, könnte sich die Brutto-Summe aber über Leistungs-Boni der ursprünglichen Forderung von zehn Millionen Euro annähern. Im Gespräch ist eine Vertragslaufzeit von drei Jahren.

Nach der Einigung über eine Verpflichtung von Torwart Julian Pollersbeck vom 1. FC Kaiserslautern für 3,5 Millionen Euro am Dienstag wären damit zwei der dringendsten Personalien für die kommende Saison geklärt. Jens Todt bestätigte am Mittwoch in der „Hamburger Morgenpost“: „Mit dem Spieler sind wir uns vertraglich einig. Es sind aber noch einige kleinere Details mit Kaiserslautern zu klären“.

Die neu getöpftere Kühne-Kasse mit ihren 20 Millionen wäre mit den beiden Neuzugängen um die Hälfte erleichtert. Einen weiteren Innenverteidiger und mindestens einem Offensivspieler will Sportchef Jens Todt aber noch die roten Hosen anpassen. Weiterhin soll es aber auch Abgänge geben, wenngleich Wunsch-Abgang Pierre-Michel Lasogga bei aktuellem Gehalt nur schwer vermittelbar ist.

Stürmer Bobby Wood steht laut Medienberichten aus Topkandidat auf der Plan-Skizze des 1. FC Köln. Sobald der Verkauf des Geißbock-Torgaranten Anthony Modeste für angeblich über 35 Millionen Euro nach China durch ist, könnte es konkreter werden. Der US-Amerikaner Wood besitzt eine Ausstiegsklausel über zwölf Millionen Euro, die der HSV ihm in Verbindung mit einer Vertragsverlängerung gerne abkaufen würde.

Bruchhagen bremst derweil die Erwartungen, dass es weitere Transfers der derzeitigen Größenordnung geben wird. „Die Zielvereinbarung, den Lizenzspieler-Etat zurückzufahren, besteht weiterhin. Dazu gibt es keine Alternative“, sagte Bruchhagen der „Sport Bild“. Die Gehälter der Mannschaft sollen von 56 auf 48 Millionen Euro sinken. Nur, wenn zusätzliche Einnahmen wie von Sponsoren hinzukämen, könnte der Etat angepasst werden.

von Götz Bonsen

erstellt am 21.Jun.2017 | 14:05 Uhr