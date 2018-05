Ex-Nationalkeeper im Interview : Neuer zur WM? Hildebrand warnt vor gesundheitlichen Folgen

Timo Hildebrand spricht im Interview über die Neuer-Diskussion, den Ulreich-Fehler und die Torhüter-Frage im DFB-Team.

von Thomas Deterding

03. Mai 2018, 13:08 Uhr

Vor rund zwei Jahren beendete Timo Hildebrand seine aktive Karriere als Profi-Fußballer. Der 39-Jährige, der unter anderem bei der EM 2004 und der WM 2006 im DFB-Kader stand, engagiert sich mittlerweile auch abseits des Fußballplatzes – hat mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft in Russland aber auch eine deutliche Meinung zur aktuellen Torhüter-Diskussion.

Herr Hildebrand, wo erwischen wir Sie gerade?

Timo Hildebrand: Aktuell bin ich auf dem Weg zum Kindergarten, um meinen Sohn abzuholen – anschließend geht’s für ihn dann direkt weiter zum Tennis-Training. Aber wir können ganz entspannt sprechen. (lacht)

Man konnte in letzter Zeit viel über Sie und Ihr Engagement im Rahmen zahlreicher unterschiedlicher Projekte lesen, Sie sind viel beschäftigt - wie sieht ihr typischer Tagesablauf aktuell aus?

Der Ablauf ist jeden Tag anders und das ist das Schöne! (lacht) Tatsächlich bin ich aktuell sehr unabhängig und viel unterwegs. Am Donnerstagabend bin ich für die Kollegen von SPORT1 beim Europa League-Halbfinale zwischen Atlético und Arsenal als Experte tätig. Am Wochenende bin ich in Stuttgart bei einem Event von Mercedes Benz und anschließend im Allgäu beim Blindenfußball im Rahmen der Sepp Herberger-Stiftung, deren Schwerpunkt unter anderem die Förderung des Behindertenfußballs ist und für die ich mich als Botschafter engagiere. Sonntagabend geht’s dann direkt weiter als TV-Gast im Bayerischen Rundfunk – es sind also sehr viele unterschiedliche Dinge, die aktuell meinen Alltag bestimmen.

Insgesamt scheinen Sie sehr vielseitig unterwegs - Sie haben vor einiger Zeit ein Kinderbuch für ihren Sohn geschrieben, unterstützen diverse Bildungsprojekte…

Ja, das macht mir sehr viel Spaß und ich bin auch froh darüber, mein Leben in dieser Art und Weise frei und unabhängig bestimmen und gestalten zu können. Ich kann mir entsprechend auch Zeit für meine Familie und meinen Sohn nehmen und ich weiß das sehr zu schätzen, denn das können leider nicht viele Väter.

Insbesondere für soziale Projekte engagieren Sie sich nach dem Ende Ihrer Karriere verstärkt.

Das stimmt. Im vergangenen Jahr war ich dahingehend beispielsweise auch im Ausland unterwegs, mit der Organisation "Stelp" helfen wir Flüchtlingen in der Türkei. Auch das Projekt „Viva con Aqua“, das sich für den weltweiten menschenwürdigen Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt, habe ich in Uganda unterstützt. Es macht mir Spaß und ich halte es auch für wichtig, mein Netzwerk und meine Hilfe für solche Aktionen zur Verfügung zu stellen.

Wie oft stehen Sie eigentlich noch auf dem Fußball-Platz?

Leider seit meiner Hüftoperation vor drei Jahren nicht mehr allzu oft – mal ein Einsatz in der Traditionself oder bei den deutschen „Legenden“ ist noch drin. Aber ich muss schon ein bisschen vorsichtiger sein und haushalten – denn auch, wenn es ein Benefizspiel ist, spüre ich das anschließend ein paar Tage. Im regelmäßigen Wettbewerbsbetrieb ist es also nicht mehr möglich. Ich halte mich stattdessen mit Yoga fit und gehe regelmäßig ins Fitness-Studio. So versuche ich, in Balance zu bleiben.

Nach Ihrem Karriereende vor zwei Jahren kündigten Sie an, möglicherweise den Trainerschein machen zu wollen. Gibt es dahingehend nach wie vor Bestrebungen?

Ich habe die Elite-Jugend-Lizenz gemacht. Das ist der Einstiegskurs für ehemalige Profis. Der nächste Schritt wäre dann die A-Lizenz – möglicherweise mache ich die nochmal, aber aktuell habe ich ehrlicherweise kein Bestreben, Trainer zu werden. Das steht eher hinten an.

Wie sieht’s mit Torwart-Trainer aus?

Das ist schon aufgrund der Hüfte ausgeschlossen. Ich sehe mich dann mittelfristig eher im Management-Bereich. Insgesamt „beackere“ ich aber wie gesagt gerade viele verschiedene Felder mit tollen Herausforderungen – mal sehen, wo der Weg irgendwann mal hingeht.

Wie genau beobachten Sie aktuell die Torhüter in der Bundesliga?

Natürlich nach wie vor sehr genau – das lässt sich vermutlich nie wirklich abstellen. (lacht)

Im Sommer steht die WM an. Was halten Sie von der aktuellen Diskussion um die Torhüter-Position im DFB-Kader?

Mit Blick auf die Nationalmannschaft und die Diskussionen um die Torhüter sehe ich persönlich keinen Handlungsbedarf. Warum sollte jetzt noch ein Torhüter aus der Versenkung kommen und kurzfristig in den Kader rutschen? Wir haben mit Neuer, ter Stegen und Leno aktuell drei sehr gute Keeper am Start. Der Bundestrainer hat keinen Grund, nochmal zu wechseln.

Es gibt gerade in diesen Tagen viele Fußball-Fans, die das anders sehen. Stichwort: Ulreich…

Ich kenne Sven sehr gut und natürlich spielt er eine überragende Saison. Aber ein Ter Stegen beispielsweise spielt für sein prinzipiell junges Alter schon sehr lange auf einem sehr hohen Niveau. Gleiches gilt für Kevin Trapp oder Bernd Leno.

Insbesondere aus den Reihen der Bayern heraus kamen waren in Sachen Ulreich wiederholt Empfehlungen in Richtung Bundestrainer zu vernehmen.

Sven spielt bei Bayern und da wird das Thema Nationalmannschaft aus dem Verein heraus naturgemäß immer gepushed – überspitzt gesagt besteht gefühlt ja 90 Prozent des DFB-Kaders aus Bayern-Spielern. Das hat natürlich etwas mit Prestige zu tun und befeuert dann solche Diskussionen. Aber wie gesagt: Ich sehe keinen Grund, warum auf der Torhüter-Position noch etwas passieren sollte.

Hätte sich Ulreich mit seinem Patzer gegen Real ohnehin aus dem Rennen verabschiedet?

Nein, das ist Quatsch. So etwas passiert und das ist völlig unabhängig von seiner Qualität als Torhüter. Solche Dinge haben in dieser Phase absolut keinen Ausschlag mehr auf Nominierungen.

Während sich Feldspieler auch mal kurzfristig mit einer starken Saisonphase noch in den Kader für ein großes Turnier spielen können, ist das bei Torhütern eigentlich nie der Fall. Woran liegt’s?

Das macht die Position des Torhüters aus. Man muss über einen längeren Zeitraum seine Erfahrung sammeln und seine Leistung bestätigen. Die Profis werden heutzutage immer jünger und werden immer früher reingeworfen, auch im Tor. Ich bin der Meinung, dass man als Torwart eine längere Zeit benötigt, um ein gewisses Qualitätslevel überhaupt erreichen zu können. Ter Stegen beispielsweise spielt für sein prinzipiell junges Alter schon sehr lange auf einem sehr hohen Niveau.

Auch mit Blick auf Manuel Neuer sind die Meinungen gespalten – sollte er nach langer Verletzungspause überhaupt mit nach Russland oder nicht? Als Nummer Eins oder auf der Bank? Wie stehen Sie dazu?

Manuel Neuer und der Bundestrainer werden sich dahingehend sehr genau austauschen und abstimmen. Ich kenne seinen Trainings- und Gesundheitsstand nicht, aber diese Entscheidung wird er gemeinsam mit den Verantwortlichen des DFB treffen und das wird dann auch von beiden Seiten gut durchdacht sein. Ich glaube eigentlich nicht, dass er in der Bundesliga diese Spielzeit nochmal auflaufen wird. Dann rücken die zwei Testspiele in den Fokus und spätestens dann wird man sehen, wie die Tendenz ist.

Inwiefern wäre es ein Risiko, ihn bei dem Turnier einzusetzen?

Das kommt für beide Seiten immer auf die jeweilige Situation und natürlich auch auf die Verletzung an. Bei Manu geht es ja ein Stück weit vielleicht auch um die Karriere – da muss man seine Entscheidung schon genau abwägen. Will man diese WM unbedingt spielen und nimmt im Zweifel auch das Karriere-Ende in Kauf, sofern ein Einsatz schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben könnte? Manu ist bekanntlich schon mal Weltmeister geworden und ich bin überzeugt davon, dass er sehr genau in sich hinein hören wird, wann und ob ein Einsatz sinnvoll und risikofrei wäre.

Zweifelt man als Profi nach einer solch langen Verletzung nicht auch ein Stück weit an sich selbst?

Ich glaube, dass es auch nach einer langen Verletzung vom Kopf her kein Problem ist, direkt und auf den Punkt genau wieder voll einzusteigen. Aber das ist natürlich auch Typ-Sache und man braucht immer ein bisschen, bis das Selbstvertrauen wieder voll da ist. Aber nochmal: Manuel Neuer hat in seiner Laufbahn schon so viel erlebt, er ist ein sehr guter Torwart und da würde ich – was den Kopf und das Selbstvertrauen angeht – bei ihm keine Probleme sehen.

Abschließend ein kurzer Blick in die Bundesliga und zu Ihrem Ex-Klub nach Stuttgart – dort wird in diesen Tagen viel über Europa geredet…

Ich denke, man kann beim VfB in erster Linie froh darüber sein, dass man zu diesem Zeitpunkt nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Die Mannschaft spielt befreit auf und eine überragende Rückrunde. Unter Korkut hat man bis dato nur ein Spiel verloren und nach dem Sommer wird man sehen, ob dieser Positivtrend sich sportlich weiter fortsetzen lässt. Im Moment sollte das Thema Europa aber in Stuttgart lieber keines sein – ich denke, das wäre für den Verein aktuell am besten. Wichtiger ist es wie gesagt, weiter Stabilität aufzubauen und den Kader mittelfristig gut und sinnvoll zu verstärken.