DFB-Kapitän : Neuer über Lob für Regenbogen-Binde: „Sehr dankbar“

Kapitän Manuel Neuer freut sich über die positive Resonanz auf seine Regenbogen-Binde und will diese bei der Fußball-EM auch weiter tragen.

Herzogenaurach | „Ich finde es gut. Daran sieht man, wo wir stehen in unserer Gesellschaft, und dass wir 2021 in Mitteleuropa so weit sind, dass wir als offene, tolerante Gesellschaft eine solche Aktion als sehr positiv empfinden“, sagte der 35 Jahre alte Torhüter dem „Kicker“. „Eigentlich habe ich von unserer Bevölkerung nichts Anderes erwartet, und wir als Mannschaf...

