Deutscher Kapitän : Neuer: DFB-Team mit Regenbogen-Binde „Gesicht geben“

Die Regenbogen-Binde von DFB-Kapitän Manuel Neuer ist ein gesellschaftlich viel beachteter Aspekt der laufenden Fußball-EM. Der Torwart erklärt, wie sich der Umgang der Nationalmannschaft mit relevanten Themen verändert hat.

Herzogenaurach | Kapitän Manuel Neuer sieht bei der Nationalmannschaft einen veränderten Umgang mit gesellschaftlich relevanten Themen und freut sich über die positiven Reaktionen auf seine Regenbogen-Binde. „Es war in der Vergangenheit oft so, dass wir uns politisch nicht so positioniert haben und stattdessen den Richtlinien, wie es immer gewesen ist, gefolgt sind...

