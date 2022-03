Neustart mit Bernd Neuendorf : Neuer DFB-Präsident: Unverhoffter Lichtblick

Ob für den DFB mit der Wahl von Bernd Neuendorf zum Präsidenten eine Ära beginnt, ist ungewiss. Sicher ist, dass die Ära von Rainer Koch zu Ende ist. Der langjährige Vize- und Interimspräsident bleibt zwar im Vorstand, aber die Macht des Funktionärs im DFB ist gebrochen.

In einem überraschenden Ausbruch des Widerstands widersetzten sich die Delegierten dem Strippenzieher aus München. Der hatte in seiner Rede vor der Wahl mal wieder den falschen Ton getroffen: Mit einer Mischung aus Flehen und Drängen versuchte er, die Delegierten unter Druck zu setzen. Doch dem konnten sich Abgesandte von Verbänden und Vereinen in der ...

