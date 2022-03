Deutscher Fußball-Bund : Neuer DFB-Präsident Neuendorf sieht guten Start in Amtszeit

Der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat in den ersten beiden Wochen im Amt positive Eindrücke gewonnen. Der 60-Jährige war am 11. März an die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes gewählt worden.

Kurz vor dem Anpfiff des EM-Qualifikationsspiels der deutschen U21 gegen Lettland in Aachen lobte Neuendorf im Fernsehsender ProSieben Maxx ein gutes Miteinander. „Es lässt sich gut an, gerade auch mit den Profivertretern“, sagte Neuendorf. Er nannte explizit Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke - in der Deutschen Fußball Liga Aufsich...

