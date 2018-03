Deutschland – Brasilien : Netzreaktionen zum heutigen Spiel: So haben die Brasilianer das 1:7 verarbeitet

Das heutige Spiel wird von den Brasilianern mit Spannung erwartet – und die Niederlage von 2014 mit Humor genommen.

von Marle Liebelt

27. März 2018, 11:52 Uhr

WM im eigenen Land und im Halbfinale mit 1:7 rauszufliegen ist für das Fußballfan-Ego schon hart. „Die Deutschen spielen Jojo mit den Brasilianern“, jubelte der Kommentator nach dem 0:4. Die Jungs in Gelb-Grün konnten der deutschen Nationalelf nur zusehen. Spätestens nach dem 0:5 lässt der Jubel auch auf deutscher Seite immer mehr nach – dem Gastgeber eine so harte Klatsche zu bescheren, tat auch den Gewinnern in der Seele weh.

Auch heute sitzt die Enttäuschung über die Niederlage bei den Brasilianern noch tief. Aber sie wird mit Humor genommen. Der Ausruf „Gol da Alemanha“ (Tor für Deutschland) hat sich dort sogar im allgemeinen Sprachgebrauch etabliert, um auszudrücken, dass etwas schief läuft. Auch „sete a um“ (7:1, gesprochen: sätschi a um) wird als Metapher für krachende Niederlagen verwendet.

Das heutige Spiel wird mit Spannung erwartet. „Oh mein Gott, morgen Brasilien – Deutschland. Den Proletarier zur Arbeit zu zwingen, scheint ein unaufhaltbares Verbrechen zu sein“, schreibt ein Nutzer auf Twitter.

Meus Deus amanhã tem Brasil x Alemanha, obrigar o proletário a trabalhar deveria ser um crime inafiançável — João Guilherme (@_JGuilherme_) 27. März 2018

Ein anderer scherzt: „Morgen gibt's Brasilien gegen Deutschland mit dem nächsten Risiko ein 7:1 zu kassieren und ihr redet über Politik. Enttäuschend.“

Amanhã tem Brasil e Alemanha com novo risco de tomarmos de 7 x 1 e vocês aí falando sobre política. Lamentável. — [Bar]celos™ (@Rudriguo) 27. März 2018

„Ladies and Gentlemen, beachtet die Agenda: Dienstag... 15.45 Uhr... BRASILIEN –DEUTSCHLAND“, schreibt Golada Info und setzt einen bibbernden Kermit darunter.

Senhoras e senhores, anotem na agenda:



Terça-feira...



15h45...



BRASIL x ALEMANHA pic.twitter.com/xIKX62CfPw — Goleada Info (@goleada_info) 23. März 2018

@mabela findet, dass heute alle frei haben sollten, weil Brasilien gegen Deutschland spielt.

Devia ser feriado terça só por causa do Brasil x Alemanha — mabela (@Xmabela) 25. März 2018

„Heute spielt Brasilien gegen Deutschland. Ich:“ darunter das Bild von David Luiz nach der 1:7 Niederlage.