2. Liga : Nervenstarke Bochumer nach Spektakel auf Aufstiegskurs

Auf jede Pleite lässt Spitzenreiter Bochum einen Sieg folgen. So auch in einem verrückten Spiel gegen Hannover. Die Westfalen streben mit Macht der Bundesliga entgegen. Aber auch Heidenheim, Düsseldorf und sogar St. Pauli mischen im Aufstiegsrennen mit.

Bochum | Der VfL Bochum hat in einem völlig verrückten Spiel Nervenstärke bewiesen und auf dem Weg zurück in die Fußball-Bundesliga einen möglicherweise entscheidenden Schritt gemacht. Eine Woche nach dem 0:3 in Paderborn feierte der Zweitliga-Spitzenreiter dank des Treffers von Robert Tesche (90.+2 Minute) in der Nachspielzeit und nach einem Wechselbad der...

