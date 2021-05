Serie A : Neapel gewinnt und zieht wieder an Juventus Turin vorbei

Juventus Turin muss weiter um die erneute Champions-League-Teilnahme bangen.

Torino | Der entthronte italienische Fußball-Meister gewann zwar gegen den neuen Titelträger Inter Mailand 3:2 (2:1), doch einen Tag später siegte SSC Neapel 2:0 (0:0) in Florenz. In der Tabelle der Serie A liegt Neapel nun als Dritter mit 76 Punkten vor AC Mailand (75) und Juve (75). Seinen erneuten Start in der Champions League sicher hat bereits Atalanta...

