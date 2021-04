Guter Zweck : Nationalspieler versteigern ihre „Human-Rights“-Shirts

Die Fußball-Nationalspieler versteigern ihre vor dem Länderspiel gegen Island getragenen Menschenrechte-T-Shirts für einen guten Zweck.

Frankfurt am Main | Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, werden die schwarzen Hemden mit den großen weißen Buchstaben „Human Rights“ in einer Online-Auktion offeriert. Der Erlös soll der Organisation „BAG Wohnungslosenhilfe e.V.“ zu Gute kommen. Vor dem 3:0-Sieg im WM-Qualifikationsspiel im März in Duisburg hatten Kapitän Manuel Neuer und seine Kollegen bei der Ma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.