Hertha-Verteidiger : Stark trotz Nasenbeinbruch einsatzbereit: «Alles gut»

Innenverteidiger Niklas Stark will trotz Nasenbeinbruchs sein Debüt in der Fußball-Nationalmannschaft feiern. Mit zwei blauen Augen und Nasenschutz reiste der Berliner Innenverteidiger zum Treffpunkt der DFB-Auswahl in Düsseldorf an.

Avatar_shz von dpa

12. November 2019, 13:37 Uhr

«Ich hatte eine kleine OP. Es ist alles gut verlaufen. Ich hoffe, dass ich das Debüt feiern kann. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht», sagte der 24-Jährige.

Stark hatte sich die Fraktur im Bundesliga-Spiel von Hertha BSC gegen RB Leipzig zugezogen. Am Sonntag war die Nase in einem Krankenhaus gerichtet worden. Nach den Ausfällen von Niklas Süle und Antonio Rüdiger ist Stark, obwohl bei vier Nominierungen noch ohne Länderspielminute, derzeit hinter Matthias Ginter und Jonathan Tah der dritte gelernte Innenverteidiger in der Hierarchie der Nationalmannschaft.

«Wenn der Bundestrainer anruft und sagt, er will mich dabei haben, dann komme ich, wenn ich laufen kann, deswegen bin ich hier», sagte Stark. Die Nationalmannschaft trifft zum Abschluss der EM-Qualifikation am Samstag in Mönchengladbach auf Weißrussland und drei Tage später in Frankfurt auf Nordirland.