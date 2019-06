Letztes Gruppenspiel : So zieht Deutschlands U21 ins EM-Halbfinale ein

Vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Österreich bei der U21-EM führt Deutschland die Gruppe B mit sechs Punkten aus zwei Spielen an.

von dpa

21. Juni 2019, 10:25 Uhr

Dahinter folgen Österreich und Dänemark mit je drei Zählern. Da nur die Gruppensieger sowie der beste der drei Zweiten weitkommen, hat Deutschland den Halbfinal-Einzug und damit die Qualifikation für Olympia 2020 noch nicht sicher. Auch das Geschehen in den anderen Gruppen könnte noch wichtig werden. Die möglichen Szenarien vor dem letzten deutschen Vorrundenspiel am Sonntag:

DEUTSCHLAND (6 Punkte, 9:2 Tore) kommt ins Halbfinale...

...bei einem Sieg oder Remis gegen Österreich als Gruppensieger.

...bei einer Niederlage mit maximal einem Tor Differenz, wenn zeitgleich Dänemark gegen Serbien gewinnt, als Gruppensieger.

...bei einer 1:3-Niederlage Deutschlands gegen Österreich, wären Deutschland, Österreich und Dänemark im Dreiervergleich mit je drei Punkten sowie 4:4 Toren gleichauf. Dann würde die geringere Gesamtzahl an Strafpunkten auf der Grundlage der in allenGruppenspielen erhaltenen Gelben und Roten Karten über den Gruppensieg und damit den Einzug ins Halbfinale entscheiden.

...bei jeder anderen Niederlage gegen Österreich, wenn Deutschland bester Gruppenzweiter ist. Die Ermittlung des besten Gruppenzweiten erfolgt nach den folgenden Kriterien:- höhere Punktzahl- bessere Tordifferenz- höhere Anzahl erzielter Tore- geringere Gesamtzahl an Strafpunkten auf der Grundlage der in allenGruppenspielen erhaltenen Gelben und Roten Karten- bessere Platzierung in der U21-Koeffizientenrangliste, die für die Endrundenauslosung verwendet wurde