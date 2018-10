Kostenlose Eintrittskarten : Öffentliches Training des Löw-Teams: 5000 Tickets vergeben

Alle 5000 Tickets für das öffentliche Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag in Berlin sind vergeben. Das teilte der DFB vier Tage vor der Übungseinheit im Amateurstadion von Hertha BSC mit.

von dpa

05. Oktober 2018, 17:41 Uhr

Der Großteil der kostenlosen Eintrittskarten ging an junge Fußballerinnen und Fußballer aus Berlin. Angesetzt ist das Training von Bundestrainer Joachim Löw von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Das DFB-Team bereitet sich in der Hauptstadt auf die anstehenden Partien in der Nations League in die Niederlande und bei Weltmeister Frankreich vor. In Berlin ist allerdings kein Show-Training geplant, es soll eine ganz normale sportliche Einheit sein.