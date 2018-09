Länderspiel in Sinsheim : Mit Schulz gegen Peru - Auch ter Stegen und Brandt starten

Lokalmatador Nico Schulz wird im Test-Länderspiel gegen Peru am Sonntagabend in Sinsheim sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft feiern.

von dpa

08. September 2018, 17:17 Uhr

Der Hoffenheimer werde auf der linken Abwehrseite beginnen, sagte Bundestrainer Joachim Löw vor dem Abschlusstraining in der Rhein-Neckar-Arena. In der Startelf wird es im Vergleich zum 0:0 gegen Weltmeister Frankreich weitere Veränderungen geben.

Im Tor wird Marc-André ter Stegen stehen. Auch der Leverkusener Julian Brandt darf beginnen. Im Abwehrzentrum muss Löw ebenfalls eine Umstellung vornehmen. Mats Hummels soll wegen Achillessehnenproblemen am Sonntag pausieren.