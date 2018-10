Ex-Chefausbilder : Frank Wormuth: Gibt noch «Baustellen» im DFB-Team

Der frühere DFB-Chefausbilder Frank Wormuth sieht die Aufarbeitung des deutschen Scheiterns bei der Fußball-WM in Russland noch längst nicht abgeschlossen.

von dpa

12. Oktober 2018, 09:17 Uhr

«Ich glaube, dass wir Deutschen nach der WM noch einiges mit uns rumschleppen und deshalb nicht in der besten Verfassung sind», sagte der Coach des niederländischen Clubs Heracles Almelo dem «Tagesspiegel». «Einen großen Umbruch hat es ja nicht gegeben. Das ist auch begründet und in Ordnung. Aber es heißt eben auch: Es gibt noch Baustellen, die erst noch aufgelöst werden müssen.»

Aus diesem Grund können die Niederlande aus Sicht von Wormuth «selbstverständlich» dem Team von Bundestrainer Joachim Löw im Nations-League-Spiel am Samstag (20.45 Uhr) in Amsterdam auch gefährlich werden. «Die Holländer können alle Fußball spielen», sagte der 58-Jährige. Wormuth hatte 2008 die Leitung an der Hennes-Weisweiler-Akademie übernommen und Ende März dieses Jahres die Leitung der Fußball-Lehrer-Ausbildung des Deutschen Fußball-Bunds abgegeben.