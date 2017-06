Trainingslager am Chiemsee : Deutsche U21 gewinnt letzte EM-Testspiele

vergrößern 1 von 1 Foto: Andreas Gebert 1 von 1

Einen zweiten 60-minütigen Test gegen den Regionalligisten TSV 1860 Rosenheim entschied die U21-Nationalmannschaft mit 5:0 für sich.

Die DFB-Junioren bereiten sich noch bis zum 9. Juni im Trainingslager im oberbayerischen Grassau am Chiemsee auf die Europameisterschaft in Polen vor. Mittwoch kommender Woche bezieht die Mannschaft dann ihr Quartier in Krakau, das erste EM-Spiel steht vier Tage später gegen Tschechien an. Weitere Gegner in der Vorrunden-Gruppe C sind Dänemark (21. Juni) und Italien (24. Juni).

Termine U21-Nationalmannschaft

Kader U21-Nationalmannschaft

Spielplan U21-EM

Deutschland bei der U21-EM

Reglement U21-EM

Geschichte U21-EM

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017 | 21:00 Uhr