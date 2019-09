«Warnende Tendenzen» : Bierhoff: Neuausrichtung in DFB-Nachwuchsförderung

In einer Grundsatzrede hat Oliver Bierhoff einschneidende Änderung in der Ausbildung und Förderung des Nachwuchses für eine dauerhafte Rückkehr der Nationalmannschaft in die Weltspitze angekündigt.

Avatar_shz von dpa

27. September 2019, 14:19 Uhr

«Der deutsche Fußball ist immer noch konkurrenzfähig, jedoch sind klare warnende Tendenzen nicht erst seit dem Ausscheiden in der Vorrunde bei der WM 2018 von uns erkannt worden», sagte der DFB-Direktor beim Bundestag des Verbandes am Freitag in Frankfurt.

Unter dem Titel «Projekt Zukunft – Für die Weltmeister von Morgen», will Bierhoff die Grundlagen für einen Aufschwung legen. «Wir brauchen den nächsten großen beherzten Schritt im deutschen Fußball», sagte der 51-Jährige. Konkret müsse wie bei der Neuausrichtung im Jahr 2000 die Ausbildung der Spieler, der Trainer, aber auch das DFB-System grundsätzlich überprüft und fortentwickelt werden.

«Für die Ausbildung müssen wir alles tun. Das ist die Zukunft auf die der deutsche Fußball in den nächsten Jahre und Jahrzehnte zählen muss», sagte Bundestrainer Joachim Löw.

Schnelle Erfolge seines Projekts erwartet Bierhoff nicht. «Ihre volle Wirkung werden die Maßnahmen, die wir jetzt in die Wege leiten, erst in den nächsten fünf bis 15 Jahren entfalten. Wir brauchen also Geduld, Vertrauen und Entschlossenheit bei dieser großen Aufgabe. Wir müssen uns auch bewusst sein, lieb gewonnene Pfade verlassen zu müssen», sagte der Europameister von 1996.