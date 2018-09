Vertragsverlängerung : Adidas bleibt Ausrüster beim Deutschen Fußball-Bund

Adidas bleibt Ausrüster beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) und damit auch für die Fußball-Nationalmannschaft.

von dpa

10. September 2018, 11:39 Uhr

Der fränkische Sportartikelhersteller und der DFB verlängerten den bis 2022 laufenden Vertrag vorzeitig um weitere vier Jahre bis 2026, wie die jahrzehntelangen Partner bekanntgaben. «Das gibt uns finanzielle Planungssicherheit über einen sehr langen Zeitraum», sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel.

Auch dank dieses Sponsorings sei der Verband «ungewöhnlich solide finanziell aufgestellt» und sende das Signal an die UEFA, dass man mit Blick auf die Bewerbung um die EM im Jahr 2024 den Anforderungen an einen Turnierausrichter gerecht werde. Über die Summe wurde Stillschweigen vereinbart. Laut dem vorherigen, 2016 abgeschlossenen Vertrag hat Adidas dem DFB 50 Millionen Euro pro Jahr überwiesen. In einer ähnlichen Größenordnung dürfte sich auch der neue Abschluss bewegen.

Mit Blick auf das frühzeitige Aus der Deutschen bei der WM in Russland sagte Grindel: «Mit dem Weltmeister jubeln, mit dem Weltmeister einen Vertrag verlängern - das ist nichts Besonderes. Aber in einer schwierigeren sportlichen Lage dem DFB deutlich zu machen: Wir glauben an euren Verband und an eure Nationalmannschaft - dass ihr zur gewohnten Stärke und zu gewohnten Erfolgen zurückkehren werdet, das ist ein ganz deutliches Zeichen des Vertrauens.»

Auch Adidas-Chef Kasper Rorsted sagte: «Wir stehen zu unseren langjährigen Partnern - und zwar gerade dann, wenn es wichtig ist.» Der DFB und der Sportartikelhersteller mit Sitz in Herzogenaurach sind seit mehr als 60 Jahren Partner.