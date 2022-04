Champions League : Nagelsmann lässt sein Bayern-Rudel von der Leine

Nervös ist Julian Nagelsmann nicht. Der Bayern-Coach und seine Münchner Stars müssen in der Champions League gegen den FC Villarreal aber abliefern. Der Kapitän sieht „keine Führungskrise“.

Julian Nagelsmann will seine grantigen Münchner Stars von der Leine lassen. Vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen das erstaunlich widerspenstige FC Villarreal hielt der Coach des FC Bayern sein gereiztes Rudel „zwei, drei Tage“ an der kurzen Leine, wie er bildreich beschrieb. Am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) in der heim...

