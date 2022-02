Fussball : Nach Team-Schelte: Schalke-Trainer wieder versöhnlich

Nach seiner heftigen Team-Schelte nach dem 1:2 in Düsseldorf hat Trainer Dimitrios Grammozis vom Fußball- Zweitligisten FC Schalke 04 wieder versöhnliche Töne angeschlagen. „Wir haben das Spiel am nächsten Tag mit deutlichen Worten in Richtung der Spieler aufgearbeitet. Mit diesem Montag, der sehr wichtig war, ist das Ding aber auch gegessen“, sagte der Coach mit Blick auf das nächste West-Duell gegen den SC Paderborn am Freitag (18.30 Uhr/Sky).

Nachdem er am Sonntag nach Schlusspfiff noch erklärt hatte, er könne „nicht zur Tagesordnung übergehen“, hofft Grammozis nun auf einen einmaligen Ausrutscher. „So eine richtige Erklärung gibt es nicht für das Spiel“, sagte er: „Es war ein komisches Spiel, weil es die ganze Truppe erwischt hat. Aber es gibt manchmal solche Tage, wo nichts geht. Wir habe...

