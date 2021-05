Champions League : Nach Sieg gegen PSG: Man City-Coach Guardiola erleichtert

Zehn Jahre musste Pep Guardiola auf sein nächstes Champions-League-Finale warten. Immer wieder scheiterte der Spanier knapp, zuletzt vier Mal mit Man City. Nun haben es die Engländer erstmals in ihrer Club-Geschichte geschafft.

Manchester | Die Erleichterung bei Pep Guardiola war riesengroß. „Wir sind immer knapp gescheitert. Es ging oft um wenige Zentimeter“, sagte der spanische Starcoach dem TV-Sender Sky. „Dieser Erfolg war auch darin begründet, was wir in den letzten vier Jahren gemacht haben. Wir haben ganz viele Titel gewonnen in dieser Zeit. Deshalb stehen wir jetzt auch verdie...

