Kampfansage : Nach Platz drei: Seoane will Leverkusen „weiter verbessern“

Trainer Gerardo Seoane strebt mit dem Bundesliga-Dritten Bayer Leverkusen in der kommenden Saison eine weitere Verbesserung an - als Kampfansage an Serienmeister Bayern München will er dies aber nicht verstanden wissen. „Wir müssen versuchen, uns weiter zu verbessern“, sagte der Schweizer, der seit Sommer 2021 im Amt ist, der Deutschen Presse-Agentur auf dem Flug zur Saison-Abschlussreise nach Mexiko: „Das heißt nicht, dass wir nächstes Jahr 82 Punkte holen und Erster werden. Aber wir können noch besser arbeiten und den Kader verstärken, um die Chance zu erhöhen, besser zu werden. Das ist schon das Ziel.“

Im Kader sei „kein großer Umbruch“ gepl...

