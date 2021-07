EM-Halbfinale : Nach Krimi gegen Dänemark: England folgt Italien ins Finale

England feiert seine EM-Helden. Erstmals seit dem WM-Sieg 1966 stehen die Three Lions wieder in einem Finale. Gegen Dänemark brauchen die Gastgeber viel Geduld.

London | England im Elfmeter-Glück! Getragen von der spektakulären Atmosphäre im Fußball-Tempel Wembley haben die Three Lions erstmals das Finale einer Europameisterschaft erreicht und Dänemarks wundersame Sommerreise beendet. In einem spannungsgeladenen Halbfinale vor 64.950 Zuschauern setzten sich die Engländer am Mittwochabend dank Topstürmer Harry Kane ...

