DFB-Junioren : Nach Klassenerhalt mit Bielefeld: Pieper hat Lust auf U21-EM

Mit dem Glücksgefühl des Bundesliga-Verbleibs mit Arminia Bielefeld hat Amos Pieper Lust auf die U21-Europameisterschaft.

MOL Aréna Sóstó, Szekesfehervar | „Ich habe mich riesig gefreut, dass es gleich weiterging“, sagte der 23 Jahre alte Innenverteidiger in einer Online-Medienrunde aus dem Trainingslager in Südtirol. Das sei besser, als wenn es jetzt erst noch ein paar Wochen Pause gegeben hätte. Am kommenden Montag (21.00 Uhr/ProSieben) bestreitet die Junioren-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)...

