Holstein Kiel rudert zurück : Nach Angebot der KSV: Holstein Women sind gesprächsbereit

Das Angebot, doch beim Holstein Kiel bleiben zu dürfen, genießen die Frauen mit Vorsicht. Auch sie haben Bedingungen.

von Marle Liebelt

03. Mai 2018, 09:04 Uhr

Nachdem am Mittwoch bereits die Rede davon war, Holstein Kiel wolle seine Frauenmannschaften unter Auflagen nun doch behalten, melden sich am Donnerstagmorgen die Holstein Women zu Wort. Auf Facebook bestätigen sie, dass Holstein Kiel den Kontakt gesucht habe, und äußerten Gesprächsbereitschaft.

Ende der vergangenen Woche hatte der Verein, dessen Herrenabteilung in diesem Jahr erstmals in die 1. Fußball Bundesliga aufsteigen könnte, bekanntgegeben, dass die Spielerinnen sich dem VfB Kiel anschließen sollen.

Laut einem Bericht der „Kieler Nachrichten“ sei das Angebot, weiterhin unter dem Dach Holstein Kiels zu spielen, allerdings an die Bedingung geknüpft, dass der Trainings- und Spielbetrieb der drei betroffenen Frauen- und Mädchenmannschaften in Zukunft finanziell selbst bewerkstelligt werden müsse.

Die Holstein Women scheinen das Angebot noch mit Vorsicht zu genießen: „Nach den einschlagenden Ereignissen der letzten Tage, die nicht zuletzt auch an der Vertrauensbasis gerüttelt haben, muss allerdings klar sein, dass eine Zusammenarbeit nicht nur in Zeiten der medialen Aufmerksamkeit, sondern auch langfristig gesichert sein muss“, heißt es in dem Facebookpost.