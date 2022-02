Fussball : MSV-Trainer will nach Befreiungsschlag weiter klettern

Nach dem ersten Sieg-Doppelpack der Saison will Trainer Hagen Schmidt will mit dem MSV Duisburg den Schwung mitnehmen und möglichst rasch die Distanz zu den Abstiegsplätzen in der 3. Fußball-Liga vergrößern. „Wir sind weiterhin in der gefährlichen Zone“, sagte Schmidt nach dem 2:0 gegen Türkgücü München: „Wir sind im Fokus und wissen, was wir zu tun haben.“

Eine Woche nach dem Erfolg in Würzburg (2:1) konnte der MSV am Samstag erstmals in dieser Saison den zweiten Sieg in Serie feiern und sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. In ihrem nächsten Spiel treten die Duisburger am kommenden Samstag (14.00 Uhr) bei Eintracht Braunschweig an und wollen mit einem Coup beim Aufstiegsaspiranten weiter in der ...

