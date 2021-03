Hauptstadtderby : Mittelstädt sieht Aufschwung durch Teamgedanken bei Hertha

Maximilian Mittelstädt sieht den Grund für den Aufschwung bei Hertha BSC vor allem im von Trainer Pal Dardai geförderten Teamgedanken.

Berlin | „Es ist so ein Gefühl, das man hat, dass eine Einheit zusammenwächst“, sagte der 24-Jährige in einem digitalen Mediengespräch des Berliner Fußball-Bundesligisten. Alles sei „ein kleiner Prozess, der langsam anschlägt. Viele haben kapiert, worum es jetzt geht“, meinte Mittelstädt. In seinem 100. Bundesligaspiel hatte die Hertha am Sonntag durch das 3:0...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.