Premier League : Mit Date-Vergleich: Tuchel spricht Werner das Vertrauen aus

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hat Nationalspieler Timo Werner nach dessen vergebener Großchance in der WM-Qualifikation verteidigt.

London | „Es ist einfach, mit dem Finger auf Timo zu zeigen, was ich nicht wirklich verstehen kann und was ich nicht akzeptiere“, sagte Tuchel während einer Pressekonferenz. Er vertraue dem 25-Jährigen weiterhin und werde ihn an diesem Samstag im Premier-League-Spiel der Blues gegen West Bromwich Albion in der Startformation aufstellen. Werner erziele Tore,...

