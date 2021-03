Leipzig-Chef : Mintzlaff: RB noch lange nicht auf Augenhöhe mit Bayern

Vorstandschef Oliver Mintzlaff sieht RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga noch ein gutes Stück von Rekordmeister Bayern München entfernt.

Leipzig | „Wir sind noch lange nicht so weit, dass wir dauerhaft und auf Augenhöhe mit Bayern um den Titel konkurrieren“, sagte der 45-Jährige im Sport1-Doppelpass. Der Tabellenzweite Leipzig kann am 3. April im direkten Duell den Rückstand auf Spitzenreiter München auf einen Punkt verkürzen. Mintzlaff ist guter Hoffnung, dass die Leipziger Mannschaft in zwe...

