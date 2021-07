EM-Viertelfinale : Mentalität gefordert: England will zurück nach Wembley

Wann, wenn nicht jetzt? England geht als klarer Favorit ins EM-Viertelfinale gegen die Ukraine. Die Partie in Rom soll für die Three Lions nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zurück nach London sein.

Burton upon Trent | Die Ausgangslage ist klar: England muss, die Ukraine kann. Nach dem historischen Sieg gegen Deutschland soll das Viertelfinale bei der Fußball-Europameisterschaft für die Three Lions am Samstag (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) nur eine Durchgangsstation sein. Erst in Rom die ukrainischen Außenseiter schlagen, dann im Halbfinale gegen Dänemark oder Ts...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.