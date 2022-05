Kriminalität : Mehrere Verletzte bei Massenschlägerei in Hamburg

Mehr als hundert Menschen warten vor einem Hamburger Musikclub, als eine Gruppe aggressiver Personen auftaucht. Es entwickelt sich eine Schlägerei, bei der mehrere Personen verletzt werden.

Bei einer Massenschlägerei vor einem Hamburger Musikclub sind am Donnerstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Während des Auftritts einer Band sei plötzlich eine Gruppe aufgetaucht, die Streit mit den mehr als 100 wartenden Gästen vor der Tür gesucht habe, teilte die Polizei am Freitag mit. An der Schlägerei, bei der auch Holzlatten und E-Scooter...

