Nationalmannschaft : Mehr „Bedeutung“, mehr „Prestige“: Nations Leage startet

Die Nations League bietet der Nationalmannschaft die Chance, im WM-Jahr unter Wettbewerbsbedingungen gefordert zu werden. Die Liga habe an Bedeutung gewonnen, meint DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Nach den nationalen Ligen ist vor der Nations League. Die dritte Auflage des einst umstrittenen Wettbewerbs startet in dieser Woche - für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit der Partie gegen Italien in Bologna am kommenden Samstag (20.45 Uhr/RTL). Die DFB-Auswahl will vieles besser machen als bei den vorausgegangenen Ausgaben. „Wenn man absteig...

