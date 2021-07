Bundesliga : Medien: Hummels verlängert Vertrag in Dortmund

Fußball-Nationalspieler Mats Hummels wird seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag wohl mindestens bis ins Jahr 2023 verlängern.

Dortmund | Das berichtet die „WAZ“. Der 32-Jährige, der für die EM in den Kader der Nationalmannschaft zurückgekehrt war, spielt seit 2019 wieder beim BVB. In der vergangenen Saison kam er auf 48 Pflichtspiel-Einsätze. Nach Informationen der „Sport Bild“ würde sich Hummels' Vertrag bei mindestens 22 Pflichtspielen in der kommenden Saison automatisch verlän...

