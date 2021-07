Geld sammeln für den Superstar : Medien: Barça „verschenkt“ Spieler für Messi

Um Fußball-Superstar Lionel Messi auch künftig bezahlen zu können, lässt der FC Barcelona laut Medien einige gestandene Profis ablösefrei ziehen.

Barcelona | Das gelte vor allem für den französischen Abwehrmann Samuel Umtiti und den bosnischen Mittelfeldspieler Miralem Pjanic, berichtete am Sonntag die katalanische Fachzeitung „Mundo Deportivo“. Barça wolle an Gehältern sparen, um Messi einen neuen Vertrag anbieten und gleichzeitig die Vorgaben der spanischen Liga zum Financial Fairplay einhalten zu kön...

