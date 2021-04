Ligue 1 : Mbappé trifft doppelt: PSG übernimmt Tabellenführung

Mit zwei Toren von Kylian Mbappé ist der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain an die Spitze der Ligue 1 gestürmt.

Longeville-lès-Metz | Der Starstürmer traf am Samstag beim 3:1 (1:0)-Sieg beim FC Metz in der 4. und 59. Minute, den weiteren PSG-Treffer erzielte Mauro Icardi (89.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich für den Gastgeber im Stade Saint-Symphorien hatte Fabien Centonze (46.) erzielt. Doppel-Torschütze Mbappé musste in der Schlussphase der Partie angeschlagen ausgewechselt w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.