Bundesliga-Absteiger : Matthäus: Wird „hartes Jahr“ für Schalke und Bremen

Frankfurt am Main | DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus prophezeit den beiden Traditionsclubs FC Schalke 04 und SV Werder Bremen „ein hartes Jahr“ in der 2. Fußball-Bundesliga. „In der nächsten Saison werden sich die Bremer und die Schalker in jedem Spiel mit der Favoriten-Rolle abgeben müssen. Jeder will sie schlagen, aber keiner hat was zu verlieren. Es herrsc...

