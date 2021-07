Nationalmannschaft : Matthäus: Sané muss „stark sein“ - Kritik an Löw

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht ohne eine deutliche Leistungssteigerung nur eine geringe Perspektive für Leroy Sané in der Nationalmannschaft.

Frankfurt am Main | Der 25 Jahre alte Offensivspieler des FC Bayern München müsse sich mental ändern, mehr zeigen auf dem Platz, schrieb der Weltmeister von 1990 in seiner Einzelkritik der deutschen Nationalspieler bei der Europameisterschaft in der „Sport Bild“. „Mann sein, stark sein, in der Defensive mitarbeiten! Es ist Zeit für ihn, aufzuwachen“, forderte Matthäus...

