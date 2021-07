Fußball-Europameisterschaft : Matthäus für EM-Modus-Änderung: Beste Spiele in K.O.-Phase

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat sich für einen geänderten Modus bei künftigen Fußball-Europameisterschaften ausgesprochen.

Berlin | „Aktuell kommen nach der Gruppenphase einfach zu viele Mannschaften weiter“, sagte der 60-Jährige in einer exklusiven Kolumne für den internationalen Dienst der Deutschen Presse-Agentur. „Dadurch wird es erst in den K.o.-Runden richtig interessant, und in denen haben wir ja auch die spannendsten und besten Spiele gesehen, mit einem höheren Niveau und ...

