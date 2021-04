Nationalmannschaft : Markus Babbel: Gefühl, dass die Leute Löw satt sind

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Markus Babbel hat Zweifel an Bundestrainer Joachim Löw geäußert.

Frankfurt am Main | „Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass seine Magie abhanden gekommen ist“, sagte der 48 Jahre alte frühere Profi und Bundesliga-Trainer bei ran.de. „Es steht ein wichtiges Turnier an. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass man nicht Nordmazedonien schlagen kann, wie soll man dann Frankreich oder Portugal schlagen?“ Es werde noch „eine heiße Phas...

