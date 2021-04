Bundesliga-Abstiegskampf : Mainz-Sportvorstand Heidel: „Unsere Lage ist ein Traum“

Sportvorstand Christian Heidel sieht beste Chancen, dass der FSV Mainz 05 sich im Bundesliga-Abstiegskampf durchsetzen kann.

Mainz | „Unsere Lage ist ein Traum. Wer's anders sieht, sollte einfach mal schauen, was schon erreicht wurde. Wir haben in der Rückrunde auf Bielefeld zwölf Punkte gutgemacht, zehn auf Köln und Hertha“, sagte Heidel der „Bild-Zeitung“. Es habe „einschließlich mir doch an Weihnachten keiner geglaubt, dass wir Ostern Tabellen-15. wären, punktgleich mit Platz 14...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.