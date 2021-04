Landespokal-Wettbewerbe : Lose oder Turniere: Der ungewöhnliche Weg in den DFB-Pokal

Die Corona-Krise macht die Landespokal-Wettbewerbe für die Fußballer zum Kraftakt. Die Amateur-Clubs bekommen meist eine finanzielle Entschädigung, weil sie sich nicht für den DFB-Pokal qualifizieren können.

Frankfurt am Main | Die Chance auf den DFB-Pokal will sich der FC Rot-Weiß Erfurt nicht so einfach nehmen lassen. Der bis in die fünftklassige Oberliga abgestürzte frühere Zweitligist aus Thüringen geht rechtlich dagegen vor, einfach kampflos aus dem Landespokal zu fliegen. „Die Entscheidung, die der Thüringer Fußball-Verband getroffen hat, zwei Vereine zu bestimmen, ...

