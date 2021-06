Deutsche Nationalmannschaft : Löw und DFB-Spieler zurück im Frankreich-Tunnel

Erst auf dem Trainingsplatz können auch die deutschen Spieler die schrecklichen Bilder von Kopenhagen ausblenden. Das 50. EM-Spiel rückt näher. Gegen Frankreich hilft nicht nur „lieb, lieb, lieb“.

Herzogenaurach | Erst die gewohnten Rituale auf dem Fußballplatz halfen auch den deutschen EM-Kickern am Morgen nach dem „Schockmoment“ um Christian Eriksen zurück in den Alltags-Modus. Beim üblichen Kreisspiel musste sich der lautstark schimpfende Verlierer Thomas Müller nicht nur von den Mitspielern am Ohr schnipsen lassen, sondern sogar von Joachim Löw. Ein biss...

