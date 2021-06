EM-Achtelfinale gegen England : Löw: DFB-Team soll für Stille im Wembley-Stadion sorgen

Der Auftrag von Joachim Löw für das Auswärts-Achtelfinale bei dieser EM ist klar: Kompakt stehen, die eigenen Chancen nutzen und die englischen Fans zum Schweigen bringen.

Herzogenaurach | „Logischerweise, wenn du 40.000 Fans im Rücken hast, wird das als Vorteil gesehen. Es kann aber auch, wenn die Engländer nicht so ins Spiel kommen, ein Nachteil und eine Last für sie sein. Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass Stille im Stadion ist“, sagte der Bundestrainer am Tag vor dem Fußball-Klassiker am Dienstag (18.00 Uhr). Durch die Reisebesc...

