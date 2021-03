FC Bayern München : Lewandowski-Schock vor Liga-Gipfel - Flick braucht Plan B

Der FC Bayern muss den Bundesliga-Gipfel gegen RB Leipzig und den Königsklassen-Knaller gegen Paris ohne Robert Lewandowski bestreiten. Insgesamt fällt der Weltfußballer vier Wochen aus.

Nach dem Verletzungs-Schock um Robert Lewandowski treibt der FC Bayern Plan B voran. Trainer Hansi Flick muss sich überlegen, wie er den Ausfall des Weltfußballers in den prognostizierten vier Wochen mit dem Bundesliga-Gipfel gegen RB Leipzig und dem Champions-League-Knaller gegen Paris Saint-Germain als erste Aufgaben auffängt. Im April stehen ins...

