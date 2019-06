Transfermarkt : Leverkusens Aranguiz liebäugelt mit Wechsel nach England

Berlin (dpa) - Der chilenische Fußball-Nationalspieler Charles Aránguiz liebäugelt mit einem Transfer in die Premier League zu Westham United.

von dpa

27. Juni 2019, 07:50 Uhr

«Die Leute wissen, dass ich mit denen gesprochen habe», sagte der Bayer-Mittelfeldspieler dem Fachmagazin «Kicker» über die Verantwortlichen in Leverkusen. «Die Entscheidung liegt bei ihnen. Wir werden sehen, was nach der Copa passiert.» Aránguiz spielt derzeit mit Chile bei der Copa America in Brasilien. Der 30-Jährige kam 2015 nach Leverkusen und besitzt einen Vertrag bis 2020.