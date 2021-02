Champions League : Leipzig-Spiel gegen Liverpool in London oder Budapest

RB Leipzig wird sein Champions-League-Heimspiel gegen den FC Liverpool nach Aussage von Geschäftsführer Oliver Mintzlaff voraussichtlich in London oder Budapest austragen.

Gelsenkirchen | „Wir haben drei Optionen, davon sind zwei konkret, möglicherweise in Tottenham zu spielen oder in Budapest zu spielen“, sagte er am Samstag dem Sender Sky nach dem 3:0 in der Bundesliga bei Schalke 04. Am Sonntagabend würde der Verein eine Entscheidung ...

