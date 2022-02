Europa League : Leipzig hofft auf UEFA-Entscheidung zum Spartak-Spiel

RB Leipzig wünscht sich eine baldige Entscheidung der UEFA in Sachen Europa League-Spiel gegen Spartak Moskau.

Der Verein twitterte, dass er sich derzeit in intensiven Gesprächen mit dem europäischen Fußball-Dachverband anlässlich der Vorgehensweise mit der Achtelfinal-Ansetzung befinde. Man gehe von einer zeitnahen Entscheidung des Verbandes aus, hieß es in der RB-Mitteilung. Die Sachsen waren am Freitag gegen Spartak Moskau ausgelost worden. Nach derzeitigem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.