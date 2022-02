Bundesliga am Freitag : Last-Minute Sieg für Hoffenheim gegen Stutgartt

Der VfB Stuttgart bleibt in der Fußball-Bundesliga auch nach dem 24. Spieltag auf einem Abstiegsplatz. Der Tabellen-Vorletzte verlor nach einer 1:0-Führung noch mit 1:2 (0:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Mit seinen beiden späten Toren in der 85. und 90. Minute sorgte Christoph Baumgartner kurz vor Schluss noch für den glücklichen Sieg der Kraichgauer. Die Hoffenheimer belegen mit nunmehr 40 Punkten den vierten Tabellen-Platz, RB Leipzig und der SC Freiburg können am Wochenende aber noch gleichziehen. Vor 18.099 Zuschauern hatte Wataru Endo in der 58. M...

